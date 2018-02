Isola, Cecilia Capriotti piange ricordando il papà: "Non l'ho conosciuto"

"Vorrei ricordarlo sorridendo come faceva lui, ma non riesco". All'Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti piange ripensando al papà, scomparso quando la showgirl aveva appena 2 anni e mezzo. Oggi l'uomo avrebbe compiuto gli anni.

"Si può dire dire che non l'ho conosciuto - spiega Cecilia - Ma lo conosco attraverso i ricordi di mia mamma e sono fiera di avere avuto un papà così, anche se per poco". Accanto a lei c'è Bianca Atzei, che prova a darle sostegno.