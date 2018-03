Isola, la verità sul malore di Craig Warwick: "Ci vorrà tempo per recuperare"

Finalmente aggiornamenti sulle condizioni di Craig Warwick. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che due settimane fa si è ritirato dal reality a seguito di un problema al torace, ha fatto preoccupare i fan per aver abbandonato all'improvviso lo studio nel corso dell'ultima ospitata in trasmissione. Tanta l'apprensione dei sostenitori. E oggi il primo post su Instagram per rassicurarli



“Grazie di cuore – scrive Craig - I vostri messaggi negli ultimi giorni mi hanno dato tanta forza. Sono nelle mani di bravi dottori, ho bisogno solo di tempo per recuperare e rimettermi in salute. Un abbraccio a tutti”. Nessun dettaglio aggiunto sulla natura del problema di cui è vittima.