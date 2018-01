Isola, la rivelazione del sensitivo Warwick: “Uno dei naufraghi ha bisogno di aiuto”

Tra i naufraghi in partenza per l’Isola dei Famosi c’è anche lui, Craig Warwick, sensitivo inglese che sostiene di avere la particolare capacità di comunicare con gli angeli.

Diventato un volto noto prima in Inghilterra e poi in Italia, dove ha partecipato a diversi programmi televisivi, l’uomo si è raccontato al settimanale Chi alla vigilia della partenza in Honduras, svelando i lati più nascosti dei compagni che con lui vivranno l’avventura in partenza dal 22 gennaio.

“Ho conosciuto i miei compagni naufraghi e posso dire che in Honduras ci sono metà angeli e metà ‘demoni’” ha detto Warwick prima di addentrarsi in alcuni particolari.

“Bianca Atzei ha una buona connessione con gli angeli. L’ho sentita. Eva Henger, invece, ha un angelo donna molto particolare accanto. Ma devo ancora capirlo” ha aggiunto ancora l’uomo che sui ‘diavoli’ ha preferito non pronunciarsi: “Niente nomi. Ma c’è un maschio, alto, forzuto, che ha bisogno di aiuto. Lui dentro ha il caos, lo aiuterò”.

Craig Warwick: “Gli ultimi due anni sono stati un incubo”

Al settimanale Chi Warwik ha anche spiegato i motivi che lo hanno spinto a partecipare al reality: "Ho accettato di fare l’Isola dei Famosi per fuggire. Ho passato gli ultimi due anni dentro un incubo. Il mio compagno Enzo ha lottato contro un brutto male. Ci siamo consumati a vicenda. Oggi voglio respirare, devo recuperare un po’ di vita".

Diverse le sue amicizie con il mondo dello spettacolo: "Io ho due angeli in terra: Maria Grazia Cucinotta e suo marito Giulio. Quando Enzo è stato male loro sono stati gli unici a non abbandonarmi mai. Il resto? Aria. Il mondo dello spettacolo è aria. Maria Grazia invece è sostanza, a lei dico grazie. Caterina Balivo, che è stata la mia talent scout, non l'ho mai più sentita. Ora voglio soltanto partire e… vincere".