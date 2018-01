‘Droga sull’Isola’, Signorini: “Il figlio di Eva Henger fu arrestato per uso di stupefacenti”

Alfonso Signorini aveva già detto la sua con un tweet scritto nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi: “La legalizzazione della canna in prima serata mi mancava” era stato il commento del direttore di Chi mentre in studio si discuteva della grave accusa lanciata da Eva Henger nei confronti di Francesco Monte, responsabile – a suo dire – di aver introdotto droga nel programma.

Intervistato da Mattino 5, Signorini si è espresso ancora sul caso: “Ho trovato le accuse di Eva pesanti e non giustificate. Non mi è piaciuta la battuta infelice della Henger sulle corna (“se l’è meritate”) e anche gravissima l’accusa sulla marijuana” ha dichiarato, per poi aggiungere: “Henger ha avuto un figlio che è stato arrestato proprio per uso di stupefacenti ”.

Droga all’Isola? Il caso al vaglio di Mediaset: “Stiamo verificando”

Nel corso della diretta del reality di lunedì sera, Eva Henger ha accusato Francesco Monte di introdotto droga in trasmissione durante la settimana di permanenza in albergo prima di arrivare sull’Isola. La produzione del programma ha fatto sapere attraverso un comunicato che sta “esaminando il materiale video disponibile per verificare i fatti. Tenendo ben presente che Canale 5 e la conduttrice Alessia Marcuzzi sono assolutamente contrari all’uso di qualsiasi sostanza illecita, vale il principio secondo cui tutti i concorrenti del programma hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di ogni altro individuo” (qui il comunicato completo).