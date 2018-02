Isola, Elena e Simone dopo la notte sulla 'Isla Bonita': "Il risveglio più bello"

"Stamattina il risveglio più bello da quando sono qui: lenzuola bianche, un letto comodo e una bellissima compagnia". Queste le parole di Simone Barbato al risveglio sulla 'isla bonita' insieme ad Elena Morali. Nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, infatti, i due hanno vinto la possibilità di trasferirsi per un giorno in una seconda isola piena di comfort, e al mattino seguente si mostrano pienamente soddisfatti del loro premio. A differenza di quanto speravano i fan, però, tra l'ex "pupa" e il comico non sarebbe scoccato nessun bacio.

"Siamo in felicità ed armonia", ha aggiunto Simone dopo aver preso un caffè con vista paradisiaca sul mare insieme alla sua 'Eva'. L'ex mimo di 'Zelig', infatti, non potrebbe essere più contento: da giorni si mostra invaghito della bella Elena e il set è ideale per godersi quache momento di relax 'a due'. Peccato però che lei sia fidanzata (con Scintilla, comico di "Colorado", ndr) e che, nonostante scherzi e sorrisi, non sembra proprio intenzionata a cedere ai suoi complimenti... La complicità, però, cresce...