E' bastata un'inquadratura per mandare in tilt i social. Seduto in platea durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Michael Terlizzi, figlio del naufrago "non vip" Franco, ha conquistato tutte e tutti per la sua bellezza.

"Chi è il bonazzo seduto tra il pubblico?", una delle domande ricorrenti lunedì sera su Twitter. Mistero svelato: l'aitante Michael si è raccontato a 'Pomeriggio 5'.