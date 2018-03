Colpo di scena a Domenica Live: il nobile gesto di Filippo Nardi nei confronti di Eva Henger

I programmi televisivi sono anche il luogo dove poter chiedere scusa quando ci si ravvede degli errori o quando si percepisce di aver sbagliato. E’ quanto successo nel pomeriggio di oggi a Domenica Live, nel salotto di Berbara D’Urso. Qui, Filippo Nardi, da poco rientrato dall’Hounduras si è scusato con la ex pornodiva Eva Henger per una frase “male interpretata” quando i naufraghi erano in aeroporto in partenza per l’altra parte del mondo.

“Mi farò la tua famiglia”

“Ti chiedo scusa per questa frase che è stata fraintesa. Se mi fossi accorto subito che era stata fraintesa avrei chiesto scusa immediatamente”: ha commentato Filippo Nardi. La frase oggetto della disputa sarebbe quella ascoltata e poi riferita in tv da Mercedes, figlia di Eva: “Mi farò la tua famiglia sull’Isola” rivolta al marito di Eva Henger.

Pace fatta tra Eva e Filippo

Eva Henger ha accettato di buon grado le scuse che le sono state rivolte dall’ex naufrago nonché compagno di avventura in Honduras. E ha replicato: “Chiedere scusa è sempre un grande segno di maturità e intelligenza”.