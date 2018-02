Isola, la malinconia assale Filippo: “E’ stranissimo essere un genitore”

Dopo l’euforia iniziale arrivano i primi attimi di malinconia per alcuni dei naufraghi che si trovano in Honduras come concorrenti di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Questa volta, a finire sotto gli occhi attenti delle telecamere è Filippo Nardi che si lascia andare ad un lungo sfogo mentre taglia cocco.

"E' stranissimo essere un genitore"

“E’ stranissimo essere un genitore perché non te ne frega più niente di te” sussurra quasi commosso il naufrago che in questi giorni sta sfidando l’amarezza e i ricordi e sta tentando il tutto e per tutto pur di non farsi sopraffare dalla malinconia.

Il regalo di Filippo a Francesca

Così Filippo Nardi decide di preparare una collana per la collega naufraga Francesca Cipriani: un regalo sicuro che la show girl accetta molto volentieri, anzi commenta: “Grazie, è un bel gesto, io mi sciolgo con queste cose”.