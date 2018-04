Isola, Francesca piange per amore. Amaurys la 'consola': "Con quelle zi***"

In alto, il video dello sfogo di Francesca Cipriani



Problemi di cuore per Francesca Cipriani. Concorrente all'Isola dei Famosi, la showgirl ed ex "pupa" confessa ai compagni di gioco di sentire molto la mancanza di un uomo e racconta il desiderio metter su una famiglia tutta sua. A consolarla Amaurys Perez e Jonathan Kashanian.

"Dopo quest'esperienza mi auguro di trovare la persona giusta e di fare una bella bella famiglia", spiega la Cipry commossa. "Non vivere in ansia, non hai una data di scadenza per avere bambini", la incalza Jonathan. E Lei: "Non ho ansia, ma io già li avrei voluti". Interviene quindi Amaurys, che la consola con una certa irriverenza: "Ma sai quanti ne trovi quando esci? Con quelle zinne lì...". E la commozione si spegne in una grassa risata.

Che non fosse fortunata in amore, d'altronde, lo aveva già ammesso a 'Domenica Live'. L’ex pupa, infatti, aveva esternato a Barbara d’Urso il suo malessere dopo la fine della storia con l'imprenditore Giovanni Cottone, durata appena qualche mese: "Sono sfortunata in amore. Me ne capita una dietro l'altra. Non ne posso più. Troppi casini anche nelle storie precedenti che ho avuto".