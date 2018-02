Isola, malore in diretta per Craig Warwick

Malore in diretta per Craig Warwick all’Isola dei Famosi. Durante l’ultima puntata del reality show, il naufrago si è sentito male ed ha lasciato lo studio. Rimandata dunque la discussione prevista a proposito delle accuse mosse a Franco Terlizzi. Due settimane fa, il sensitivo aveva abbandonato il gioco proprio per motivi di salute, a seguito di un incidente alle costole.

Dopo aver presenziato per metà puntata, Craig si è allontanato all'improvviso il suo posto in platea. Non vedendolo più, il figlio di Franco lo ha attaccato. "Lui ha accusato mio padre di omofobia pur sapendo che non avrebbe potuto essere smentito perché lui non c'era – è sbottato Michael - Troppo facile fingere di sentirsi male adesso". Poi, a metà delle nomination, il ragazzo si è scusato: "Mi spiace si sia sentito male, non ho mai pensato fingesse. Volevo chiedere scusa".