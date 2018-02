Isola, Mara Venier contro le naufraghe: “Vi prendete a brutte parole, non è bello!"

I litigi tra le naufraghe in nomination Nadia, Rosa e Francesca hanno movimentato la settimana appena trascorsa. Le battute pesanti e gli epiteti lanciati l’una contro l’altra non sono passate in sordina, motivo per cui Alessia Marcuzzi ha ritenuto opportuno affrontarle nel corso della diretta.

"Nella prima settimana Rosa non ha fatto nulla per cercare una conversazione. In due settimane non ha fatto proprio niente!" ha detto Nadia; ”Nemmeno Nadia ha provato a avvicinarsi a me, c'è stato un atteggiamento di chiusura nei miei confronti. Hai sbagliato a scagliarti contro di me", è stata la replica.

Al centro della discussione anche la definizione di “fenomeno da baraccone” che Cecilia ha rivolto a Francesca, rispetto alla quale anche Mara Venier ha avuto da ridire, accusando le donne litigiose di scarsa solidarietà femminile.

"Invece di dimostrare solidarietà femminile vi prendete a brutte parole: non è bello!” ha detto l’opinionista, supportata anche da Daniele Bossari, dispiaciuto per lo spettacolo poco piacevole di donne così agguerrite.