Isola, la gaffe di Mara Venier che ‘combatte’ con il vestito: “Non sono in onda, vero?”

Un simpatico siparietto di Mara Venier, ignara di essere in onda, ha allietato il ritorno in diretta dopo uno stacco pubblicitario durante la diretta dell'Isola dei Famosi.

“Mara… Mara che fai? Siamo in onda” ha detto un’imbarazzata Alessia Marcuzzi mentre l’opinionista veniva inquadrata alle prese con una gonna paillettata che, evidentemente, le stava causando qualche fastidio impedendole di sedersi.

Mara, però, ha continuato imperterrita a ‘combattere’ con l’abito davanti alle telecamere, certa che fosse ancora in pubblicità: “No… Non siamo in onda… O sì? Daniele, siamo in onda? Mi fido solo di te” ha chiesto a Bossari prima di accorgersi che sì… Era in onda, per il divertimento dei telespettatori che hanno gustato ancora una volta la spontaneità esilarante della zia Mara.