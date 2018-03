Isola, Marco cerca un contatto umano con Jonathan: “Mi manca l’affetto”

Dopo due mesi di permanenza sull’Isola, le sintonie come le antipatie, i rancori come le vicinanze, caratterizzano sempre più i rapporti tra i Famosi che la abitano.

L’amicizia tra Jonathan e Marco è tra i legami nati nel corso di questa avventura: l’affinità tra l’esperto di moda e l’ex calciatore è stata evidente da subito, alimentata da confidenze e condivisioni.

Ma come tutti i rapporti, anche questo sembra segnato da un’altalena di emozioni. Nelle ultime ore, infatti, Marco ha avuto da ridire rispetto all’atteggiamento dell’amico che lo ha ripreso per aver aperto un cocco prima del tempo stabilito.

“Jonathan mi ha rimproverato” ha spiegato Ferri che poi, nel faccia a faccia di chiarimento con Jonathan, ha espresso la tristezza per un momento in cui non si sente capito fino in fondo.

“La cosa che mi manca di più qua dentro è l’affetto” - ha detto chiaramente Marco a Jonathan “l’accortezza che abbiamo avuto l’uno verso l’altro è andata scemando”. Pronta la replica di Jonathan che, apprezzando la sincerità dell’amico, gli ha spiegato i motivi prima di cingerlo in un caloroso abbraccio.

Di seguito il video delle confidenze tra Jonathan e Marco