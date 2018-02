Isola dei famosi, "canna-gate": la verità di Nadia Rinaldi

La battaglia, ora legale, tra Eva Henger e Francesco Monte si inizia a infarcire di testimonianze finora taciute da parte degli altri naufraghi. A rompere il silenzio sul "canna-gate" Nadia Rinaldi, rientrata in Italia da pochi giorni dopo l'eliminazione all'Isola dei Famosi.

"Ho visto Francesco Monte fumare - ha rivelato l'attrice a Fanpage - Credo che stesse fumando tabacco, non marijuana. Era l'unico che aveva il tabacco e le cartine". La Rinaldi, però, non se la sente di accusare nemmeno l'ex pornodiva, da settimane al centro della bufera mediatica: "Non credo che Eva Henger sia una persona in cerca di popolarità e disposta a inventarsi false accuse. Comunque ha sbagliato i modi e i tempi: certe accuse non vanno fatte in diretta, davanti a tanti giovani e ragazzi, vanno fatte in privato, ci si deve confrontare personalmente. Così facendo, invece, gli altri concorrenti sono stati costretti a schierarsi da una parte o dall'altra".

Trincerato dietro al silenzio, invece, Francesco Monte, che in un videomessaggio trasmesso durante la puntata di lunedì ha fatto sapere di voler affrontare la vicenda in tribunale e non in un studio televisivo.