Isola, quanto sono dimagriti i naufraghi: Amaurys record con 23 chili, Bianca 0

Altro che cura dimagrante! L'Isola dei Famosi è la dieta più efficace per i vip, anche se Lemme in confronto è il nuovo manifesto della salute. Porzioni di riso ridottissime, cocchi e un po' di pesce quando si è fortunati. Le sporadiche abbuffate-premio non bastano, e perdere peso in Honduras è certamente la cosa più semplice. Non per tutti però.

Tra i naufraghi di questa edizione, infatti, ce ne è più di qualcuno resistente ai rigidi limiti alimentari dell'Isola. Sono soprattutto le donne a risentirne di meno, al primo posto Bianca Atzei che in questi due mesi non ha perso neanche un chilo, anzi, si vede addirittura ingrassata.

Nella penultima puntata i superstiti del reality si sono rivisti dopo tanto tempo allo specchio, e le reazioni sono state sconcertanti.

Il più preoccupato Amaurys Perez, e non ha tutti i torti. Il campione di pallanuoto ha battuto ogni record con ben 23 chili persi. Subito dopo Nino Formicola, che con 9 chili in meno ha confessato di sentirsi un mix fra se stesso e Roberto Vecchioni, mentre decisamente più cool è il paragone di Jonathan, anche lui dimagrito 9 chili: "Ho le gambe della Kate Moss".

Delusa Francesca Cipriani, "solo" 3 chili in meno rispetto a quando è sbarcata sull'Isola facendo rischiare l'ammaraggio all'elicottero dal quale non riusciva a lanciarsi. L'ex pupa, però, non ha perso il suo ottimismo e ha scaricato la colpa sulle condizioni atmosferiche: "Qui fa tanto caldo, è l'umidità che fa un po' di gonfiore". Meno 3 chili anche per Alessia Mancini, che ha apprezzato la remise en forme, nostalgica dei tempi in cui ballava sul bancone di Striscia, mentre si ferma a 2 Rosa Perrotta. Ora la vera sfida, almeno per le donne, sarà non riprenderli appena atterrate in Italia.