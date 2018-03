Isola dei famosi, Rosa "cuore di mamma": "Tu mi hai aiutato a crescere"

All'Isola dei famosi momenti di commozione vera: si sa, quando si tirano in ballo i sentimenti le lacrime sono sempre dietro l'angolo. E così è avvenuto anche per Elena: la naufraga si è commossa ascoltando le parole di Rosa Perrotta. La giovane e bella campana ha scritto una lettera e ha messo nero su bianco le emozioni e l'amore che la lega alla sua famiglia, alla madre in particolar modo ma anche ai due fratelli e al fidanzato.

Sei veramente una donna speciale spero di essere per i miei figli un giorno almeno la metà di quello che tu sei stata per noi. Mamma non ti ammiro solo come madre, ti stimo come donna. Il tuo modo di amarci mi ha sempre fatto sentire sicura, a riparo dal mondo che spesso sa essere così crudele ma che tu con poche parole sai annientare. Per te sono sempre e comunque una vincente, tu che non giudichi ma che con grande comprensione perdoni e aiuti a crescere. Sempre allegra, sempre grata alla vita. Ti amo mamma, sei casa, sei calore, sei speranza, sei amore incondizionato, sei vita