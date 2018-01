Stefano De Martino in Honduras: il sexy ballerino e il banco di prova

Eccolo Stefano De Martino in grande forma a poche ore dall’inizio della quarta edizione de “L’Isola dei famosi 2018”. Il ballerino di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, archiviata la love story con Belen è pronto a stupire spettatori e naufraghi. Questo reality è per lui un banco di prova importante: Stefano De Martino infatti non è mai stato l’inviato di questa trasmissione e lo sarà per volontà di Alessia Marcuzzi. Tutto però fa sperare nel buon esito della sua performance al debutto: ha talento, simpatia e piace e lo scatto che lui stesso ha postato su Instagram lo evidenzia in toto.

Ecco il cast della quarta edizione del reality

I temerari naufraghi sono: la showgirl Francesca Cipriani, l'ex velina Alessia Mancini, l'ex gieffino Jonathan Kashanian, la blogger Chiara Nasti, il mentalist Giucas Casella, l'ex giocatore di pallanuoto e allenatore Amaurys Perez, la modella già a Colorado, Paola Di Benedetto, l'ex gieffino e produttore discografico Filippo Nardi, la cantante Bianca Atzei il modello ed ex corteggiatore di Uomini e donne Marco Ferri, figlio dell'ex calciatore Riccardo, l'attrice Nadia Rinaldi, l'ex pornostar Eva Henger, l'ex tronista Francesco Monte, la showgirl Cecilia Capriotti, il comico Gaspare (nome d'arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro), l'ex tronista Rosa Perrotta e il sensitivo Craig Warwick.