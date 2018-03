Francesca Cipriani lascia l'isola per un controllo medico

Arriva il maltempo sull'isola e in Honduras anche gli umori iniziano a diventare più cupi. A mettere in rilievo l'astio che corre tra alcuni dei concorrenti del reality show in onda su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi è stato il controllo medico di Francesca Cipriani. La naufraga ha lasciato momentaneamente l'Isola per sottoporsi a una visita medica ed è poi tornata insieme a i suoi compagni di avventura.

Che cosa succede quando Francesca lascia l'Isola?

Sull'isola, si sa, il pettegolezzo è sempre dietro l'angolo soprattutto quando la fame e la stanchezza iniziano a prendere il sopravvento sugli stati d'animo. E così non appena la naufraga si è allontanata per sottoporsi ad una visita medica gli altri avventurieri hanno iniziato a commentare i suoi modi di fare con alcune critiche.

Francesca tenta di preparare il riso

Le avverse condizioni climatiche rendono ancora più difficili le azioni quotidiane come quella di preparare un piatto di riso. Francesca Cipriani non appena è rientrata alla "base" ha provato a cimentarsi nell'ardua impresa di cucinare il riso ma ogni suo tentativo è stato vano. A portare l'opera a compimento è stata invece Alessia Mancini che in questa edizione del reality sta dimostrando una grande forza d'animo.