Isola, Mercedesz Henger: "Mio fratello Riccardino arrestato per marijuana"

«Anni fa mio fratello Riccardino ha fatto uso di sostanze stupefacenti… ed è stato proprio uno scemo! Lo hanno persino arrestato perché aveva delle piantine di marijuana sul terrazzo di casa. Per noi è stato uno choc. Penso che mia madre volesse dare un consiglio a Francesco Monte proprio per non fargli ripetere lo stesso errore». Così Mercedsz Henger, figlia di Riccardo Schicchi e di Eva Henger e rivelazione della scorsa edizione de “L'isola dei famosi” difende, in un’intervista esclusiva pubblicata dal settimanale "Spy" in edicola da venerdì 2 febbraio, la madre eliminata durante una puntata tra le più burrascose della storia del reality di Canale5: durante la diretta, infatti Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana nella villa in cui i concorrenti sono rimasti prima di essere portati sull'Isola. Le clamorose affermazioni, tutte ancora da provare, hanno spinto Canale 5 ad aprire un’indagine ufficiale per verificarne l'attendibilità e hanno scatenato roventi polemiche sul web.

«Mamma l’ha presa sul personale», spiega a Spy Mercedesz. «All’epoca (era il 2011, ndr) mio fratello era minorenne e posso dire che è stato uno scemo e ha fatto una grande cavolata. In famiglia abbiamo accusato tutti il colpo. Riccardino è stato arrestato perché ha fatto una bravata, aveva delle piantine di cannabis, ma non le coltivava: nella sua ingenuità pensava fosse un “hobby”! Tra l’altro mio papà (Riccardo Schicchi, morto nel 2012, ndr) stava male, era quasi cieco e non si rendeva conto di che cosa stesse accadendo». «Io non sono del tutto d’accordo con il modo in cui ha raccontato l’accaduto, però continuerò a difenderla perché so com’è fatta», aggiunge Mercedesz. «Inoltre abbiamo visto gente che, per molto meno, è stata eliminata da altri reality, come il Grande fratello. Non dimentichiamoci che queste cose sono illegali. Sono sicura che mia madre, quando tornerà, si saprà difendere. È una donna sincera e non riesce a tenersi le cose dentro. Quindi, se lei sostiene che è da tutta la settimana che voleva dire che Francesco Monte ha fumato marijuana, io le credo. Se lei ha qualcosa da dire la dice, se viene ignorata la ripeterà fino alla morte. Ha raccontato l’episodio in diretta proprio perché non voleva essere ignorata. È stata giudicata male da molte persone e in questi giorni io sto ricevendo una serie di insulti.»