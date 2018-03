Isola, Marco e Jonathan sempre più vicini

C'è tensione sull'Isola. Il motivo? Sempre il cibo. Alessia, Marco e Rosa fanno fatica a trovare un punto di accordo e Ferri, ormai rassegnato, si sfoga con il suo amico Jonathan che lo ascolta ma sa anche come consolarlo.

Carezze e grattini per il modello, che mentre si confida senza filtri quasi non fa caso ai gesti affettuosi di Kashanian anche se non sembra affatto disdegnarli. Tra i due il feeling è alle stelle, come avevano già mostrato sulla Isla Bonita, e c'è chi inizia davvero a sperare in un romantico lieto fine.