Coronavirus, l'isolamento vip: Carlo Conti riordina i vinili, Gigi Proietti tra le galline

Tutti in casa per contrastare il contagio da Coronavirus. Compresi i cosiddetti "vip", solitamente abituati a viaggiare per lavoro e per diletto più della gente comune. E come occupano oggi il tempo attori, conduttori e cantanti? Se lo è chiesto 'Un Giorno da Pecora', la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, che ha contattato in diretta molti dei protagonisti della scena politica ed artistica.

L'isolamento casalingo dei vip, da Carlo Conti a Gigi Proietti

Qualche esempio? Carlo Conti riordina i suoi vecchi vinili da dj, il leader di Azione! Carlo Calenda si dedica al Risiko, Daniela Santanché ai manicaretti culinari, Gianluigi Paragone si tiene in forma con dei circuiti di crossfit casalingo, Gigi Proietti si occupa delle galline che ha in giardino, Pierferdinando Casini, in tuta, fa le pulizia e cucina, il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa fa 300 addominali e 200 flessioni (all'alba), la sottosegretaria Simona Malpezzi cura le sue primule e il conduttore dell'ultimo Festival di Sanremo, Amadeus, si rilassa lavando i piatti sporchi.

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, auto isolatosi in quarantena nella cameretta di suo figlio, nell'ultima settimana è stato ospite fisso di Un Giorno da Pecora, e, col suo violino, ha 'duettato' con Irene Grandi, Gino Paoli e Malika Ayane. Infine, il senatore Maurizio Gasparri ha fotografato questo momento storico che unisce tutto il Paese scrivendo e declamando in diretta una poesia, intitolata 'Ode a Casa'.