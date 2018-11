Ivan Cattaneo spiazza Panicucci: "Tra me e Monte c'è stato un bacio passionale"

(Nel video in alto, l'intervista di Ivan Cattaneo a 'Mattino 5')

Ma insomma, questo fantomatico bacio tra Ivan Cattaneo e Francesco Monte, c'è stato o no? E soprattutto, che tipo di bacio è stato? Da giorni si vocifera di un presunto approccio scattato tra i due, da quando, precisamente, lui ha raccontato di un momento di intimità che avrebbero avuto durante una notte nella Casa del 'Grande Fratello Vip'. Oggi a 'Mattino 5' Cattaneo ha aggiunto altri dettagli.

Ivan ha spiegato che sì, questo bacio c'è stato, è stato "proprio come quelli che lui dà a Giulia" e "senza lingua". "Loro (gli altri concorrenti, ndr) mi facevano un sacco di scherzi e restavamo svegli - ha affermato - Una di quelle notti, ad un certo punto, Francesco si è messo nel letto per vedere cosa stava succedendo. Lui non si era accorto che io lo stavo guardando. Ci siamo abbracciati e baciati".

Panicucci, spiazzata, ha chiesto ulteriori chiarimenti. "E' stato un bacio bello ma senza lingua. Passionale e molto bello".

Ivan, omosessuale dichiarato, ammette di aver provato una forte attrazione per Monte, ma sembra che Francesco non abbia alcuna intenzione di andare oltre la semplice amicizia: "Mi stavo leggermente innamorando di Francesco, ma so che era impossibile. Quando però si è accorto che ero innamorato di lui, ha cominciato a dirmi cosa dovevo fare, come con Giulia. Poi ha detto che viene a stare da me, ma perché gli ho detto che gli avrei scritto una canzone: lui canta molto bene". Per i fan, dunque, l'appuntamento è fuori dalla Casa...