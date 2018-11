Imbarazzo al Gf Vip, Ivan Cattaneo ride troppo e si fa la pipì addosso

Nuovo, imbarazzante incidente per Ivan Cattaneo nella Casa del Grande Fratello Vip.

Mentre era insieme ad altri “reclusi”, intenti a raccontare aneddoti, il cantante ha riso troppo e non è riuscito a trattenere la pipì. “Ma la sto facendo addosso”, ha esclamato Cattaneo, tra le risate degli altri, cercando prima di stringere le gambe per poi alzarsi di scatto per guadagnare il bagno, scatenando ancora di più l’ilarità degli altri concorrenti. "Se l'è già fatta addosso", è il commento di una delle Donatella.

IVAN CHE SI FA LA PIPÌ ADDOSSO AHAHAHAH NON CE LA FACCIO

MI DISPIACE PER LORY MA SALVATELO

😂😂😂😂😂🛫✈️✈️✈️✈️#GFVip pic.twitter.com/f68DiFVkEv — Perle TV🔴⚫ (@MatFeeMan) 14 novembre 2018

C’è chi ha riso per questo momento decisamente imbarazzante, ma c’è anche chi ha espresso qualche preoccupazione per lo stato di salute di Ivan Cattaneo.

Qualche settimana fa, Cattaneo era incappato in un incidente simile. Mentre nella Casa si celebrava Halloween con l’ingresso di alcune maschere per cogliere di sorpresa gli ospiti, durante un “freeze” Cattaneo si è spaventato a tal punto da non riuscire a contenersi. “Mi sono fatto la pipì addosso”, ha confessato poi ai compagni.