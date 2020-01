Gf Vip, Ivan Gonzales choc: "A 14 anni ho scoperto che mia sorella era mia madre" (VIDEO)

Nel video in alto, Ivan Gonzales racconta la storia della sua famiglia

E' un racconto intimo e profondo quello che Ivan Gonzalez fa a Barbara Alberti a proposito della sua storia familiare. L'ex tronista rivela di aver vissuto un'infanzia molto particolare: solamente a 14 anni, infatti, ha scoperto che quella che credeva essere sua sorella era in realtà sua madre. A crescerlo è stata la nonna, che lui credeva essere invece una mamma.

La storia della mamma di Ivan Gonzales

Ivan ricorda con emozione il suo passato: "Sono cresciuto con mia nonna, credendo che fosse mia madre, perché mia mamma mi ha avuto a 15 anni. Ho scoperto tutto all'età di 14 anni, all'improvviso, leggendo i nomi riportati dietro alla carta di identità. Fino ad allora ho considerato mia madre una sorella. Oggi, quando camminiamo insieme, i paparazzi ci fanno le foto perché credono sia la mia fidanzata".

Il padre di Ivan, infatti, sparì quando lui nacque. "Mi è mancato un padre e mi sento in colpa della sua assenza, anche se non c'è movito di farlo - dice oggi - L'ho conosciuto a 18 anni, ma non abbiamo coltivato il rapporto. Un giorno, infatti, è venuto all'improvviso a casa di mia nonna, ha suonato alla porta. Mia nonna piangeva. Così siamo messi attorno ad un tavolo e lei mi ha spiegato tutto. Allora non piansi, ma ora fa male. Lui mi ha spiegato perché se n'era andato e mi ha detto di essere intenzionato a fare il padre, ma io non l'ho capito. Avrei preferito che non tornasse".

Per i nonni, il gieffino ha solo parole di elogio. "Mia nonna è stata una super eroina. E' stata madre e padre per me allo stesso. Ho anche avuto un nonno meraviglioso".