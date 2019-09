Ivana Mrazova operata: "Intervento inevitabile"

Problemi di salute per Ivana Mrazova, che è volata nel suo paese, la Repubblica Ceca, per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ad annunciarlo su Instagram è la stessa modella, diventata famosa dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip insieme all'attuale compagno Luca Onestini.

Come sta Ivana Mrazova

"Penso che sia giusto che vi dica il motivo per cui sono ancora in Repubblica Ceca - ha dichiarato Ivana - Il motivo è che questo venerdì devo fare un’operazione, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna. Solo che mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un’operazione inevitabile. Ma non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice ma necessaria".

Ivana non chiarisce dunque i motivi che renderanno necessario il ricovero, ma si limita a rassicurare i fan: la situazione è sotto controllo. L'operazione avverà venerdì 6 settembre.

Accanto a lei c'è la famiglia, pronta a darle il sostegno di cui ha bisogno in questo momento delicato. "La pace, Relax, Famiglia.. Tutto ciò che avevo bisogno. E me lo sto godendo al massimo!". Assente invece, almeno per il momento, Onestini, che si trova ancora in Italia.