Ivana Mrazova operata: le prime parole dopo l’intervento

Intervento concluso con successo per Ivana Mrazova che ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute dopo alcuni giorni di silenzio. Restano ancora sconosciute le ragioni che hanno indotto la modella ceca ed ex concorrente del Grande Fratello Vip a sottoporsi a un’operazione chirurgica definita "semplice, ma necessaria" nell'annuncio poco prima della partenza per la Repubblica Ceca dov’è stata sottoposta all’intervento circondata dall’affetto delle persone a lei più care. La certezza adesso è che il decorso operatorio sta andando bene, per la gioia dei fan che hanno potuta ammirarla in splendida forma sulle Instagram Stories.

Ivana Mrazova operata: il messaggio su Instagram

“Buongiorno, ragazzi! Ci sentiamo dopo tre giorni. Vi volevo dire che tutto sta andando bene”, ha fatto sapere Ivana Mrazova ai follower che nei giorni scorsi erano stati informati sulla situazione anche dal fidanzato Luca Onestini, in questo periodo costretto a starle lontano fisicamente probabilmente per ragioni lavorative, ma non con il pensiero. “Insieme supereremo anche questa piccola sciocchezza che ci ha tenuti fisicamente lontani per troppo tempo. Mano per mano, sorridenti, e a testa alta. Love You. Ps. Muoviti a tornare o ti vengo a prendere io”, le aveva scritto il modello e speaker, suo fidanzato da due anni grazie all'esperienza del Grande Fratello Vip che li ha fatti conoscere e innamorare, ora pronto a riabbracciarla.