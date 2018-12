Ivana Mrazova torna a casa, il saluto in lacrime

Ivana Mrazona ha fatto ritorno a casa in occasione delle festività natalizie e ha trascorso il Natale con la sua famiglia, riabbracciando, tra gli altri, anche le sue splendide nipotine.

Trascorso qualche giorno, in Repubblica Ceca, però, per la modella è tempo di tornare a Milano con il suo cagnolino Teddy, per riabbracciare Luca Onestini e trascorrere con lui il Capodanno.

Ivana Mrazova lascia la famiglia in lacrime

Salutare la sua famiglia, però, è sempre un momento di grande tristezza, come Ivana ha testimoniato in alcune stories e in alcuni post su Instagram. E’ in particolare la stories della videochiamata con la nipotina più grande ad emozionare i fan. La bimba piange, perché, a poche ore dalla partenza della zia, sente molto la sua mancanza.

“Ci siamo salutati tutti, abbiamo pianto tutti”, ha detto ai suoi fan la Mrazova. Poi ha pubblicato due teneri scatti con le nipotine e ha commentato: “E’ arrivata ora di tornare a Milano.. Mi mancherete Cucciolotte. Ma ci vedremo Presto!!”.