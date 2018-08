J-Ax, la dedica al figlio: "Sei la mia più grande hit"

Sul palcoscenico un rapper duro e sfacciato, a casa invece J-Ax è un papà dolcissimo. Da quando è nato Nicolas, un anno e mezzo fa, la vita del cantante è completamente cambiata. Ogni momento è buono per coccolarsi il suo cucciolo e giocare insieme a lui, come sta facendo in queste vacanze estive.

E anche le parole più belle sono per lui. "Sei la mia più grande hit" scrive su Instagram, condividendo con i follower due bellissime immagini.

A Elaina Coker, sua moglie, è ancora più grato lo "zio". E' stata lei, anni fa, a tirarlo fuori dal tunnel della droga ed è lei che gli ha fatto il regalo più grande, Nicolas.