Jacqueline, figlia di Heather Parisi: "Perché non chiedete dove sono le altre due figlie?"

Jacqueline, seconda figlia di Heather Parisi, 'irrompe' durante la puntata di 'Live - Non è la d'Urso' di cui è ospite la ballerina americana. Lo fa attraverso un post pubblicato su Instagram: "Perché non chiedete alla Heather dove stanno le altre due figlie?", scrive la 19enne, taggando la conduttrice Barbara d'Urso. Nata dalla relazione avuta da Heather con l'ortopedico Giovanni di Giacomo, Jacqueline è molto legata a Rebecca, la sorella, avuta invece dalla showgirl con il primo compagno Giorgio Manenti.

I messaggi di Jacqueline, figlia di Heather Parisi, durante Live

Non solo. Sempre durante la puntata di 'Live', Jacqueline ha postato uno scatto in cui si immortala insieme alla sorella Rebecca e ai rispettivi padri. I quattro sono al ristorante e sono radiosi. "La mia vittoria più grande", è la didascalia a corredo. In un'altra foto poi rimossa, inoltre, Jacqueline condivideva un'immagine con la sorella e il seguente messaggio: "Una mamma per sorella, da sempre e per sempre". Ed ancora, sempre nelel stesse ore, spiegava di aver rimosso dal suo Ig alcuni video pochi minuti dopo averli pubblicati, "per non rifare lo stesso errore dello scorso anno".

Jacqueline, figlia di Heather Parisi, e la polemica sulle famiglie LGBT

Proprio in occasione della puntata di Live andata in onda ieri, Jacqueline è stata chiamata in causa da una delle opinioniste dello show, Alba Parietti, che ha chiesto chiarimenti ad Heather a proposito delle dichiarazioni fatte dalla figlia l'anno scorso contro le famiglie arcobaleno. Di tutta risposta, Heather ha ribadito la sua vicinanza alla comunità LGBT. E, direttamente da Los Angeles, Jacqueline ha voluto dire la sua.

Come è noto, Heather oggi vive ad Hong Kong insieme al marito Umberto Anzolin e ai figli minori, i gemelli Dylan ed Elizabeth.

(Foto in alto: fonte Fanpage)