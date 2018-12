Jane Alexander spiega perché è così magra e assicura: “Non sono anoressica”

Chi ricorda Jane Alexander nei panni della perfida marchesa Lucrezia Van Necker nella serie tv ‘Elisa di Rivombrosa’, rammenterà anche il fisico snello e statuario dell’attrice che però oggi, all’indomani dall’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, è stato molto criticato dai telespettatori che lo hanno ‘monitorato’ quasi h24.

L’accusa mossa alla ex concorrente del GF Vip è stata quella di essere eccessivamente magra, motivo per cui la stessa Jane ha ritenuto opportuno dover replicare a chi l’ha definita addirittura ‘anoressica’.

Con un esaustivo post su Instagram, l’attrice ha spiegato di non aver mai sofferto del disturbo alimentare e, puntualizzando la gravità di lanciare accuse simili, ha spiegato perché è ulteriormente calata di peso in quest’ultimo periodo.

Jane Alexander: “Non si scherza con l’anoressia”

“Ero magra anche prima di entrare nella Casa. Queste foto le ho scattate pochi giorni prima, e si vede”, ha esordito Jane Alexander sul suo profilo Instagram accompagnando le parole a un’immagine in bianco e nero - La dieta che avevo seguito per guarire mi aveva fatto perdere tanto peso, e sì, sembro anoressica. Solo che l’anoressia è una malattia seria che può portare alla morte e non ci si scherza. Non ci si insultano le persone, perché magari ci sono persone che leggono i vostri commenti e ci soffrono, anche se sono rivolti a me. Perché ci sono passata in qualche modo. Io non sono mai stata anoressica. Né lo sono ora”.

Jane Alexander: “Ho la candida intestinale”

Jane Alexander ha dovuto curarsi a causa della candida intestinale. “Ho la candida intestinale. La abbiamo in tanti, molti non lo sanno. Sono un pochino più stressata del solito. Nulla di più”, continua. Poi conclude lapidaria: “Non sparate sentenze su cose serie. Per favore. Siate intelligenti almeno su questo. Poi per il resto fate pure. Io ho le spalle larghe. No worries”.