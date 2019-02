Jane Alexander, dopo l'addio a Elia torna l'ex: "La porta non la chiudo"

Un fulmine a ciel sereno la rottura tra Elia Fongaro e Jane Alexander, ma tra i fan della coppia - dispiaciuti per l'addio - certamente non c'è l'ex fidanzato dell'attrice, mollato proprio durante il Grande Fratello Vip. Gianmarco Amicarelli, musicista, un pensierino sul ritorno di fiamma ce lo fa.

Difficile che Jane torni sui suoi passi, come ammette lui stesso, ma mai dire mai: "Se lo facesse - ha confessato a Spy - io la porta non la chiudo. Vedremo quel che succederà".

"Chiudere una porta dopo due anni intensi come quelli che abbiamo vissuto noi non è facile come si può pensare - ha spiegato - Poi laddove Jane tornasse non è detto che torni tutto com'era, anche se nell'ultimo periodo ho imparato a dare un certo peso alla regola del 'mai dire mai'". Tra loro i rapporti sono buoni, al contrario di quanto si poteva pensare: "Mentirei se dicessi che non ci siamo più sentiti. E' capitato ogni tanto di scambiarci dei messaggi".