Jane Alexander, occhio bendato alla finale del Gf Vip: cos’è successo

Guardando nella folta schiera degli eliminati del Grande Fratello Vip che ieri erano nello studio di Canale 5 per la serata finale, i telespettatori avranno notato che Jane Alexander portava una benda sull’occhio sinistro.

Lungi dall’essere un vezzo stiloso da sfoggiare in occasione di una serata così speciale, in realtà l’attrice si è trovata costretta a proteggersi in seguito di un problema con le lenti a contatto già raccontato nelle scorse ore ai follower, prima dell’intervista a Barbara d’Urso per Domenica Live.

Con il passare del tempo le condizioni del suo occhio non sono migliorate, rendendo necessario indossare la benda durante la diretta tv.

“Suona la sveglia alle 6.30. Ho un occhio appiccicato, ma per ora fa meno male di ieri, per fortuna. Comprerò il collirio e terrò le dita incrociate…” ha scritto Jane in calce alla foto pubblicata prima della finale del GF Vip.

Fortunatamente nulla di grave, insomma: la benda è stata solo un modo per proteggere l’occhio e non peggiorare la situazione delicata.

(Sotto, la foto pubblicata da Jane Alexander nelle sue storie Instagram)