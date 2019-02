Jane Alexander, il post allarma i fan: "Non riesco proprio ad essere felice"

L'avevamo vista sorridente negli scatti con Elia Fongaro, in giro per Roma. Nel giorno del suo 46esimo compleanno aveva dichiarato di non essere stata mai così felice, ma, a distanza di poco più di un mese, a quanto pare, un po' di felicità già è sfumata. O, almeno, è questo ciò che Jane Alexander lascia intendere con il suo ultimo post su Instagram.

Jane Alexander: "Non riesco ad essere felice"

Pubblicando una foto in un resort e spa dell'Argentario, l'attrice si è lasciata andare ad un lungo sfogo:

"Per quanto splenda il sole, oggi non riesco ad essere proprio felice. Febbraio è un mese difficile per me, e questo non sembra affatto migliore degli altri. Ci sono cose che non possiamo controllare, possiamo solo controllare il nostro modo di reagire agli avvenimenti", ha scritto l'ex concorrente del Gf Vip.

Poi l'attrice ha proseguito: "Asciugare le lacrime, indossare un rossetto rosso, sorridere alla nostra immagine allo specchio e dirsi che non è colpa nostra. La foto mi diffonde un senso di pace, l'ho scelta per quello. Oggi di questo ho bisogno. Pace. (Per fortuna febbraio è corto, vediamo le cose in modo positivo, no?) La vita è bella. Bellissima".

Un messaggio poco chiaro, in cui l'attrice parla di febbraio come di un mese difficile, forse per avvenimenti legati al passato. Nessun like o commento sono arrivati, però, da parte di Elia. Chissà se Jane spiegherà meglio il senso di questo post più avanti.