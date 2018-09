VIDEO | Jasmine e Al Bano Junior, primo red carpet con papà

"Questo tappeto rosso è sempre emozionante", ha esordito Al Bano ai microfoni di Pomeriggio Cinque parlando della sua prima uscita pubblica con il figlio Al Bano Junior e Jasmine, nati dalla relazione con Loredana Lecciso. Non un'uscita qualunque, ma una sfilata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

I fotografi sono giustamente impazziti all'arrivo dei Carrisi sul tappeto rosso della kermesse, anche perché, finora, sia Al Bano che Loredana Lecciso avevano mantenuto una certa privacy sui più piccoli della famiglia.

Ma anche loro ormai sono diventati grandi e sono quasi pronti per la vita mondana. Jasmine, in particolar modo si dice propensa a seguire le orme del padre, entrando nel mondo dello spettacolo. Chissà che questo red carpet non le porti fortuna.