Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Lecciso, per la prima volta in tv: "Vi racconto il rapporto con i miei"

(Nel video in alto, l'intervista di Jasmine Carrisi)

Jasmine Carrisi debutta in tv. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso si è raccontata per la prima volta pubblicamente in occasione di un'intervista con Barbara d'Urso a 'Domenica Live'.

Occhi di ghiaccio, lunghi capelli biondi e movenze molto dolci, Jasmine ha confidato che, nonostante sia figlia di una delle (ex) coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo, questo non ha mai pesato nella sua quotidianità. “Non mi hanno mai fatto pesare la loro fama - ha affermato - mi chiedono soprattutto di rispettare i patti che stringiamo l’uno con gli altri”.

Jasmine è apparsa per la prima volta ufficialmente accanto al papà in occasione dell'ultimo festival del cinema di Venezia, ma non per questo sogna di fare carriera nel mondo dello spettacolo. Anzi, tutt'altro: il futuro lo vede in campo medico. “Mi piacerebbe fare la pediatra, o comunque iniziare una professione che mi permetta di aiutare le persone”, ha confidato.