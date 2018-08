Jasmine Carrisi ha le idee chiare: non vuole seguire le orme di mamma e papà

Jasmine Carrisi, i sogni nel cassetto della figlia di Al Bano

Essere figli d’arte alcune volte può spianare la strada, altre può rendere tutto più difficile. Ma questo non sembra interessare Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che, in un’intervista a DiPiù, ha confessato di non voler intraprendere la strada dello spettacolo.

Al settimanale di Sandro Mayer, la ragazza – che ha 17 anni – ha confessato che il mondo della televisione e il successo non la interessano per il momento, ma che desidera seguire le orme del nonno materno Fulvio: “Frequento il liceo linguistico e dopo voglio studiare Psicologia all’università. Mi piace l’idea di poter aiutare chi si sente infelice a superare i propri problemi”, ha detto Jasmine a DiPiù.

Poi la diciassettenne ha parlato con grande stima del nonno Fulvio, ex medico pediatra, che ha dedicato tutta la sua vita ai più piccoli e indifesi:

“Mi piacerebbe fare, in un altro modo, quello che ha fatto lui, cioè fare stare bene gli altri. Lo spettacolo, ora, per me non è una priorità, anche se amo molto cantare”.

Jasmine e le doti canore di papà Al Bano

Papà Al Bano le ha trasmesso la dote del canto, ma per ora la strada della musica non sembra essere la priorità di Jasmine. La ragazza, determinata e con i piedi bene a terra, non esclude comunque nulla: “Nella vita può succedere di tutto: se un giorno dovessi seguire le orme di mio padre, ne sarei felice. La tv mi tenta meno della musica. Diventare un volto della tv deve essere un’esperienza molto complicata da gestire”. Ancora molto giovane, Jasmine ha tutte le carte in regola per riuscire nella vita.