La star della musica internazionale ha infiammato la frequentatissima taverna "Anema e Core" di Guido Lembo, dove J-Lo è salita sul tavolo per improvvisare una trascinante versione di "Let's get loud", una delle sue hit più famose. In questi giorni la Lopez ha scelto l'isola azzurra per qualche giorno di relax insieme al compagno Alex Rodriguez.