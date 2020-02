Jeremias Rodriguez: "Una chiacchierata ad Ibiza: così Belen e Stefano sono tornati insieme"

Gli affari del 'clan Rodriguez' occupano da ormai un decennio le pagine della cronaca rosa italiana. Stavolta a raccontarsi a cuore aperto è Jeremias Rodriguez, che rivela la propria situazione sentimentale dopo l'addio a Soleil Sorge e scodella aneddoti a proposito del ritorno di fiamma tra la sorella Belen e il ballerino Stefano De Martino.

Jeremias Rodriguez single: "Con Soleil è finita ma viviamo ancora insieme"

Jeremias è ufficialmente single. Con Soleil, conosciuta all'Isola dei Famosi l'anno scorso, è finita per divergenza di vedute ad ottobre. “Non c’è alcun rancore e viviamo ancora insieme…”, afferma, senza lasciar trapelare rabbia. “La nostra relazione è finita perché non andavamo d’accordo su parecchie cose. Le nostre strade non si sono divise totalmente, ma non posso pensare a un ritorno di fiamma. Vivere insieme non sempre vuol dire stare insieme. Per adesso mi va bene così”, spiega Rodriguez che aggiunge: “Mi ama ancora”. Infine la replica alle voci gossippare riguardanti Martina Luchena: “Ci siamo visti ma non c’è niente. Per ora”.

Jeremias Rodriguez: "Così Belen e Stefano sono tornati insieme"

Spazio poi agli affari di cuore della sorella Belen, tra le showgirl più acclamate della tv (e presto alla conduzione di 'Colorado' con Paolo Ruffini su Italia 1). Come è noto, la belissima argentina è tornata insieme all'ex marito dopo una separazione lunga due anni. “Durante una vacanza a Ibiza, Belén e io abbiamo cominciato a confidarci - rivela oggi Jeremias - Guardandola negli occhi le ho chiesto: ‘Perché non parli più con il papà di tuo figlio (Santiago, 6 anni, ndr)?’ Lei mi ha sorriso e sapendo quanto ci tenessi alla loro serenità mi ha promesso che avrebbe preso una decisione importante. Così lei e Stefano sono tornati insieme". Ed oggi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.