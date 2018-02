Jeremias Rodriguez a cuore aperto: la dichiarazione sul suo rapporto con Belen

Jeremias Rodriguez è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip grazie al ‘merito’ di vantare lo stesso cognome di Belen, showgirl tra le più chiacchierate del panorama dello spettacolo italiano.

Ora il famoso ‘fratello di’ cerca di farsi conoscere in prima persona, al di là del legame familiare che ad oggi gli ha assicurato una certa popolarità.

Ospite della rubrica online ‘Raccontami' condotta da Eleonoire Casalegno su ‘361 Magazine', l’ex gieffino si è raccontato partendo proprio dalla nota parentela che spesso gli ha causato qualche disagio.

"Vivo il giudizio da un sacco di tempo con mia sorella, mi sono abituato. Però da persona sensibile non posso negare che fa male” ha detto Jeremias in merito alla domanda sul peso del giudizio altrui: “Come a me non piace essere giudicato, io non voglio giudicare nessuno. Giudicare è la cosa più facile ma nel momento in cui giudichi ti rendi conto che ci sono mille persone che stanno indicando te".

Il ragazzo è tornato anche sulla difficile accettazione di se stesso a causa della sua fisicità, tema già affrontato all’interno della Casa: “Non mi sono mai accettato e quando arrivava il caldo ero già con l'ansia per dovermi mostrare. Non mi piacevo. Io ho vissuto una situazione particolare, perché magari non tutti i fratelli si ritrovano sotto ai riflettori in quel modo. Per me è stato difficilissimo non paragonarmi magari a tutto quello che aveva fatto mia sorella".

“Al Grande Fratello Vip non posso dire di non aver finto”

Argomento di discussione è stato anche il ‘Grande Fratello Vip', esperienza durante la quale ha fatto emergere solo un lato di sé: "Non posso dire di non aver finto niente, perché tutti lì dentro hanno finto qualcosa” – ha ammesso ancora – “Dopo la prima puntata, in cui mi hanno attaccato un po', ho capito che determinate cose era meglio tenerle per me”.

Ma allora perché ha deciso di partecipare al reality? "Ho scelto di partecipare al Grande Fratello Vip perché sapevo che questo programma mi avrebbe dato visibilità”, ha ammesso ancora: “E questa visibilità mi avrebbe permesso di arrivare a tutte quelle persone che soffrono".