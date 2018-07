Jeremias Rodriguez convocato in questura

E' un vizietto di famiglia? Dopo Cecilia Rodriguez, anche il fratello Jeremias sarebbe stato convocato in questura per ragioni legate al permesso di soggiorno. A rivelarlo il settimanale Chi, che aggiunge una domanda: "Problemi di rinnovo in vista?", con riferimento al bell'argentino.

Al momento l'ex gieffino non ha commentato ufficialmente l'indiscrezione. Esattamente un mese fa fu la sorella minore ad essere contattata dagli agenti: "Io sono extracomunitaria, non sono cittadina italiana - ha spiegato successivamente - Il mio permesso di soggiorno è scaduto come scade tutti gli anni, perché me lo danno per un anno e quindi va sempre rinnovato. Hanno voluto fare un po' di problemi ma scade tutti gli anni. Mi hanno beccato in quella settimana ma avevo tempo per rinnovarlo, quindi, è tutto a posto. Hanno fatto problemi ma continuo a lavorare"