Jeremias Rodriguez: "Io e De Martino non ci parliamo più"

Che tra Stefano De Martino e i Rodriguez non ci sia un rapporto idilliaco lo si era intuito già da un pezzo. Dopo la rottura con Belen, il ballerino ha attraversato un periodo burrascoso, spesso e volentieri in contrasto con la famiglia dell'ex moglie. Routine per una coppia al capolinea, che fortunatamente ha saputo ritrovare un equilibrio per il bene del figlio Santiago.

Tra Stefano e Belen oggi i rapporti sono ottimi, ma con il resto del "clan" Rodriguez il nuovo inviato dell'Isola dei Famosi non ha più alcun legame. Parola di Jeremias, che ospite su Rai 1 a "Sabato Italiano" ha rivelato senza peli sulla lingua: "Io e Stefano non ci siamo più parlati".

Il motivo, secondo il fratello di Belen, sarebbe proprio la fine del matrimonio: "Capisco che possa essere rimasto ferito per qualcosa in cui non c'entro niente". Insomma, sarebbe stato Stefano a troncare, ma Jeremias non ha nessun rancore nei confronti dell'ex cognato, anzi: "Mi ha dato la cosa più bella che ho - ha spiegato, riferendosi chiaramente al nipotino Santiago, a cui è legatissimo - Ci sarà sempre un posto per lui nel mio cuore".