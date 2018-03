Jeremias Rodriguez, niente trono a Uomini e Donne: "Ha fatto una richiesta poco gradita"

Le voci sulla possibile 'intronizzazione' di Jeremias Rodriguez nel programma ‘Uomini e Donne’ sono destinate a calare e a tacere del tutto, stando a quanto riferito dal settimanale Chi.

Da tempo si mormorava che l’ex gieffino potesse sedere sul trono del talk di Canale 5 e sperare così di trovare finalmente la propria anima gemella, ma pare che la richiesta avanzata dal fratello di Belen non sia piaciuta alla produzione del programma che, per questo, lo ha scartato.

“Al provino per Uomini e Donne” – si legge su Chi – “l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Jeremias Rodriguez che era quasi seduto sul trono del programma di Maria De Filippi, ha fatto una richiesta poco gradita alla redazione: ‘Vorrei un’altra musica per me’ al posto della colonna sonora storica della trasmissione. Risultato? Jeremias rispedito al mittente (per ora)”.

Dalle foto pubblicate sui social Jeremias aveva lasciato intendere che potesse davvero seguire le orme dell’ex cognato Francesco Monte che proprio in quegli studi ottenne visibilità, e sperare di incontrare chi possa davvero fargli battere ancora il cuore dopo la cotta per Aida Yespica e la fine della sua storia con Sara Battisti. Ma ora il dietrofront che, però, non è detto possa essere definitivo.

UPGRADE ORE 16: Poche ore fa Jeremias Rodriguez ha pubblicato una storia in cui sembra non aver gradito "qualcosa": semplice coincidenza rispetto alla diffusione in queste ore dell'indiscrezione lanciata da 'Chi' o volontario riferimento?