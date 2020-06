John Peter Sloan, il ricordo della compagna: "Aveva solo due amori: me e la Sicilia"

Il 25 maggio scorso si diffondeva rapidamente la notizia della morte improvvisa di John Peter Sloan, l’insegnante di inglese più amato d’Italia per un talento versatile in grado di fare breccia nel cuore del pubblico. Oggi a ricordare l’attore che è stato anche tra i protagonisti di Zelig e di diversi spettacoli teatrali è la compagna Asia Gagliano, 24enne siciliana che ha di rilasciato un’intervista esclusiva al Giornale di Sicilia per parlare del loro grande amore.

“John era impressionato dalla vita semplice di Menfi, adorava i ritmi lenti della campagna o tuffarsi in mare in pieno inverno. S’è innamorato della Sicilia di cui odiava solo il fatto che i cani vengono abbandonati”, ha spiegato la donna che ha conosciuto Sloan a Marsala quando aveva 17 anni. I due si trasferirono per un paio d’anni a Milano, poi la decisione di tornare in Sicilia. “Quattro anni fa gli dissi che avrei voluto cambiare vita tornando a Menfi - racconta la giovane Asia - ma l’avrei fatto solo con lui. Mi avrebbe seguita dovunque così scelsi la casa a contrada Fiori. Dentro di me, ero convinta che presto saremmo tornati a Milano, che qui si sarebbe annoiato. Invece, s’è innamorato della Sicilia”.

Il ricordo di John Peter Sloan sui social

John Peter Sloan e Asia Gagliano erano legati da un profondo amore, nonostante la differenza di età di 27 anni. A lui la donna ha dedicato un commosso pensiero poco dopo la sua scomparsa: “Finché morte non ci separi. Siamo rimasti sempre insieme, 6 anni nel bene e nel male, fino all’ultimo respiro. Non ci siamo mai allontanati se non per qualche giorno.

Due calamite, due guerre e menti opposte, ma sempre insieme. L’uno dipendente dall’altro. Non siamo riusciti a staccarci nemmeno provandoci. Io e te. Per sempre”, si legge sul suo profilo Instagram: “Sei stato per me un padre , un insegnante, un mentore, un confidente, un amico, un rompi palle assurdo e una super cozza gelosa , ma soprattutto... il mio GRANDE AMORE. Non posso spiegare a parole il dolore che si prova veder andar via la propria metà. Ho il cuore in mille pezzi. E al momento non so come faró a superare e a ripartire da questa perdita così grande”.