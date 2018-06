Johnny Depp magrissimo: sui social le foto che allarmano i fan

Sembra davvero un altro Johnny Depp negli scatti postati sui social da due fan russe.

Magrissimo, con le occhiaie evidenti e i capelli rasati coperti da un cappellino, l’aspetto dell’attore ben lontano dal fascino che lo ha sempre contraddistinto, ha generato un’accesa discussione tra i follower che si sono chiesti se ci possa essere qualcosa di grave dietro a un’immagine così diversa dal solito.

C’è chi spera che il drastico cambiamento sia solo temporaneo, magari dovuto ad esigenze di copione, ma qualcuno avanza anche l’ipotesi più grave che la causa possa essere un problema di salute.

Rovinato finanziariamente, dopo il burrascoso divorzio da Amber Heart, l’attore – già legato per 14 anni all’attrice Vanessa Paradis - ha iniziato un processo contro i suoi ex manager della società Management Group, per cattiva gestione, sperando di recuperare 25 milioni di dollari.

Guardando le foto che hanno fatto il giro del mondo, chi ha sempre apprezzato Johnny Depp per le sue doti di attore e anche la bellezza fisica che un tempo lo caratterizzava, non può che sperare di tornare ad ammirarlo com’era un tempo, titolare di una bellezza che ha incantato i fan.