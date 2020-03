Francesca Manzini presente il fidanzato Juan Martin su Instagram (VIDEO)

Francesca Manzini presenta il fidanzato "a modo suo". Non lo fa con un servizio fotografico organizzato insieme ad una rivista patinata, ma attraverso un video ironico pubblicato su Instagram. La comica, reduce dalla conduzione di Striscia la Notizia, condivide via social un video in cui racconta ai follower chi è la sua dolce metà: l'ex rugbista argentino Juan Martin Fagiani.

Nella clip, Francesca e Juan ironizzano sulle origini dell'uomo. "Juan Martin è il mio compagno, è argentino, è un artista, gli piace suonare la musica, ne sa quanto Morgan ma non scompare come Bugo. E' un ex rugbista. Ha te case vacanza qui in zona Vaticano", spiega l'imitrice romana. Di lì a poco, il ragazzo comincia a parlare con un'inflessione marchigiana che tradisce i suoi anni trascorsi a Macerata. "Va beh, è argentino-maceratese", chiosa col sorriso la comica.

Chi è Juan Martin Fagiani, fidanzato di Francesca Manzini

Juan Martin Fagiani è infatti un ex rugbista argentino, che ha militato per alcune stagioni nella squadra Amatori Rugby Macerata. A farla da padrone nella sua carriera è stata la privacy, dal momento che non esistono foto in rete in cui appare da solo, né notizie che lo riguardano. Sul profilo Instagram di Francesca Manzini appare solo in una foto di un romantico bacio in bianco e nero, che lascia intravedere un fisico scolpito e tatuato.

Così Francesca ha parlato di Juan in una recente intervista: "Juan per me è il dono di Dio, è stata una figura molto importante. Mi ha fatto capire quanto è importante vivere il presente, e non vivere il presente con in me il passato, perché così facendo si sta male e non ci si gode la vita. Juan è l’emblema di ciò che si dice la vita. Quindi amarla, viverla e saperla vivere con la totale logicità, razionalità, ed emotività. Noi siamo una coppia perfetta, infatti gli dico: tu sei logico e io sono illogica, emotiva, istintiva, e quindi tu riassetti. È veramente una persona atipica, mai conosciuta una persona come lui".