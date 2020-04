Valentina Dallari: "Junior Cally sparito nel nulla"

Non è durata molto la storia d'amore tra Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, e Junior Cally, rapper noto per la recente partecipazione (con polemica) al Festival di Sanremo 2020. A dimostrarlo sono le ultime dichiarazioni via Instagram di Valentina, che accusa l'ormai ex di averla lasciata senza dare alcuna giustificazione.

Incalzata dai fan, Dallari non nasconde il risentimento: "Il mio fidanzato? Non l’ho mai più sentito", spiega, per poi aggiungere "Da un giorno all’altro è sparito ed è scomparso. Quindi la realtà, visto che me lo chiedete sempre, è che da un mese non lo sento. Ovviamente mi ha detto che non stava bene, io gli ho sempre detto che l’avrei aiutato. È sparito completamente". La dj ha poi criticato alcune Instagram Stories pubblicate dal rapper in cui ci sono messaggi privati di ragazze che inviano foto intime. "Io da queste persone mi discosto completamente, mi fa tristezza però insomma, ricordatevi di stare di fianco a una persona che almeno ha le pal.e di mollarvi".

Nel frattempo Junior Cally, al secolo Antonio Signore, racconta su Instagram che sta sfruttando il periodo di lockdown per lavorare ai suoi prossimi brani. "Non è il momento di far uscire cose mie - spiega - Proprio non mi va, ma sto scrivendo molto. Datemi tempo, ho solo bisogno di ossigeno, ho solo bisogno di vivere". Nessun accenno alla vita sentimentale.