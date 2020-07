Justin Timberlake e Jessica Biel, gravidanza top secret? "È nato il loro secondo figlio"

Justin Timberlake e Jessica Biel sarebbero diventati genitori per la seconda volta. Secondo quanto scrive infatti il Daily Mail, i due sarebbero riusciti a tenere segreta la gravidanza (complice soprattutto il lockdown), terminata all'inizio di questa settimana con la nascita di un bambino. L'attrice sarebbe già tornata a casa, dove ad attendere lei e il nuovo arrivato c'era Silas, il figlio più grande della coppia, di cinque anni. Il tabloid inglese sostiene di aver saputo che la madre di Jessica Biel, Kimberly Conroe Biel, avrebbe passato gran parte della scorsa settimana insieme alla figlia e al nipote.

Timberlake e Biel non compaiono in pubblico da marzo. In questi mesi Jessica Biel non ha mancato di pubblicare scatti su Instagram ma si è trattato perlopiù di foto "d'archivio", ossia immagini scattate in precedenza. In nessuna di esse l'attrice si mostra dalla vita in giù, tranne in due a inizio marzo scattate per il suo compleanno – dove sarebbe stata incinta di quattro mesi – ma che non lasciano intuire molto grazie all'ampio pigiama che indossava. Sul profilo di Timberlake, l'unica foto della moglie a figura intera risale allo scorso 25 marzo: un'immagine scattata in montagna e a notevole distanza, che non permettere di indovinarne le forme.

Justin Timberlake e Jessica Biel, otto mesi fa la crisi poi le scuse di lui

In questi mesi Justin Timberlake e Jessica Biel hanno condiviso soprattutto immagini e commenti legati all'attualità e al dibattito in corso negli Stati Uniti sul movimento Black Lives Matter.

Otto mesi fa Timberlake era stato fotografato con l'attrice sua collega Alisha Wainwright, 31 anni, con la quale stava girando un film. Timberlake fu costretto a scusarsi su Instagram con un lungo post nel quale ammetteva di aver compiuto "un errore di giudizio", di aver bevuto un po' troppo ma che tra lui e la collega non era successo assolutamente nulla. "Non è questo l'esempio che voglio dare a mio figlio. Mi scuso con la mia straordinaria moglie e con la mia famiglia per averli messi in una situazione così imbarazzante. Voglio concentrarmi sull'essere il miglior marito e il miglior padre possibile", aveva scritto.