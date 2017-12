Kanye West, marito generoso: il dono costosissimo per la sua Kim Kardashian

La generosità è dote propria di Kanye West che per far felice la moglie Kim Kardashian, in occasione del Natale non ha davvero badato a spese.

Merito di un conto in banca decisamente ben colmo, il rapper ha potuto stupire la sua dolce metà con una serie di doni costosissimi, ovvero azioni di importanti aziende come Adidas, Netflix, Disney.

Come raccontato dalla stessa americana in una Storia di Instagram, il marito prima le ha fatto aprire una scatola contenente un orsacchiotto di Topolino, un paio di calzini Adidas, un buono da 60 dollari per Netflix, uno da 100 per Amazon e degli AirPod della Apple.

Poi, però, in un secondo pacco, la sorpresa: le quote azionarie di quelle stesse aziende i cui prodotti erano presenti nel primo box. Il valore totale del regalo non è quantificabile, ma di certo molto, molto alto.

"Il miglior marito di sempre" ha commentato quindi la consorte che, stando a cotanto dono, non si direbbe affatto sia al centro di una crisi coniugale, come in passato si era vociferato.