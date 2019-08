Kasia Smutniak rivela: "Soffro di vitiligine". E mostra i segni della malattia

"Crescere è anche imparare ad accettare tutto quello che la vita ci porta. Cose belle, cose che ci vengono facili ma che non dovremmo dare mai per scontate... Ma sopratutto momenti difficili, che ci mettono alla prova, per non perdere il senso dei momenti felici. Insomma tutto". Comincia così il post in cui Kasia Smutniak, 40 anni, rivela ai fan un segreto finora taciuto: l'attrice d'origine polacca soffre di vitiligine. "Io, crescendo, ho imparato anche un'altra cosa, accettare non è sufficiente. Bisogna amare i propri difetti!", prosegue.

Kasia condivide su Instagram in cui mostra le mani segnate alla malattia. "Per gli ultimi 6 anni ho imparato ad accettare e amarmi per quello che sono. È stato un percorso, mica subito....... E solo oggi mi sento di condividere questo pensiero con voi. Qualche tempo fa ho letto una frase che mi è rimasta impressa 'Fatti amare per i tuoi difetti che i pregi li sanno amare tutti' e ho deciso di farla mia".

Che cos'è la vitiligine

La vitiligine è una malattia della pelle, non contagiosa, caratterizzata da aree di depigmentazione, che può interessare la pelle di qualsiasi regione del corpo e si manifesta con chiazze di numero, forma e grandezza assai variabili, in corrispondenza delle quali manca la normale colorazione cutanea, che si accentua invece al contorno delle chiazze stesse.