Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone con una foto densa di significato

A dieci anni dalla sua scomparsa, Pietro Taricone resta un ricordo indelebile nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato come personaggio televisivo, ma, soprattutto, come persona dalle grandi doti umane. Tra i numerosi omaggi resi in queste ore all’attore scomparso dieci anni fa in seguito al grave incidente avvenuto durante un lancio con il paracadute, spicca quello muto ma pregno di un significato importante di Kasia Smutniak che all’epoca della tragedia era la sua compagna.

L'attrice, mamma dell’unica figlia di Pietro Taricone, Sophie, ha mostrato sul suo profilo Instagram un'immagine del Mustang, regione del Nepal che visitò con il suo Pietro durante un viaggio indimenticabile: nessun commento a completare il post che mostra due persone di spalle all’obiettivo che osservano le montagne, solo lo scorcio di un luogo importante per essere il posto in cui una Onlus dedicata al compagno porta avanti progetti solidali. A Mustang, infatti, è stata costruita una scuola che oggi insegna a 56 bambini. Tanti i messaggi di affetto dei fan che hanno colto il toccante riferimento: "Eri la sua ancora, la sua isola….è rimasto sempre con te…., si legge a corredo del post che conquistato più din 10mila like.

La storia d'amore tra Pietro Taricone e Kasia Smutniak

Pietro Taricone, indimenticabile concorrente del primo storico Grande Fratello, si legò a Kasia Smutniak dopo averla conosciuta sul set del film "Radio West", uscito nel 2003. I due hanno avuto una figlia, Sophie, nata il 4 settembre 2004, e sono stati insieme fino alla morte di lui, avvenuta in un drammatico incidente di paracadutismo. Dopo la partecipazione al GF Pietro Taricone aveva avviato una carriera di attore tra cinema e televisione ("Ricordati di me", "Distretto di Polizia", "Maradona – La mano de Dios", "La nuova squadra"). "Chiunque lo abbia conosciuto ha capito che era una persona speciale, era veramente unico - ha raccontato anni fa Smutniak in una lettera - Lui era sempre molto riservato, sensibile e molto schietto. Io sono stata la più fortunata perché l'ho avuto per otto anni tutto per me. In questi otto anni abbiamo fatto di tutto, ci siamo detti tutto. Avevamo litigato, ci eravamo lasciati, poi siamo tornati insieme. È stato proprio il paracadutismo a farci ritrovare".